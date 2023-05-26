Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu illerin başında gelen Adıyaman’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başhekim olarak atanan Doçent Doktor Mehmet Şirik, göreve başlar başlamaz ayağının tozuyla çalışmalara hızlı bir şekilde başladı.

Başhekim Şirik, hastanedeki çalışmaları yerinde inceleyerek eksiklikler, ihtiyaç ve çalışanların taleplerini not alarak sorunların anında çözülmesi için talimatlar verdi.

Daha sonra yatan hasta servisinde bulunan hastaları ziyaret eden Başhekim Şirik, hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

"Var gücümüzle mücadele edeceğiz"

Kenti sağlıkta ayağa kaldırmak için mücadele edeceklerini belirten Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Mehmet Şirik,"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bu zorlu süreç içerisinde elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak Adıyaman'ı sağlık alanında ayağa kaldırmak için gecemizi gündüzümüze katarak ekibim ile yoğun mesai içerisine girdiğimizi söyleyebilirim. Hem halkımızın hem de sağlık çalışanlarımızın bizlere destek olarak bu zorlu süreci hep birlikte atlatma adına var gücümüzle mücadele edeceğiz." dedi.

Kaynak : PHA