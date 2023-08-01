Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda birim sorumlularıyla bir araya gelen EAH Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, deprem sonrası yaşanan süreçleri değerlendirdi.

Şirik, birim sorumlularıyla deprem sonrası normale dönülmesi noktasında el birliğiyle belirlenen hedeflere ulaşılması için mücadele edilmesi gerektiği mesajı verdi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan'ın eşlik ettiği EAH Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, servis sorumlarıyla bir araya gelirken çalışma koşulları, eksiklikler ve yapılacaklar hakkında bilgi aldı.

Toplantıda servis sorumlularına seslenen EAH Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik, yaşanan can kayıpları ve tüm olumsuzluklara rağmen hayatın normal akışında devam ettiğini söyledi.

Deprem sonrası hayatın daha hızlı normale dönmesi için çalışmalarını iyi bir şekilde sürdürmeleri gerektiğini vurgulayan Şirik, şöyle konuştu:

"Bir şekilde hayat normal akışında devam ediyor. Çok fazla kaybımız oldu hepimiz üzüntülüyüz. Ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bizler bu çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım normale döndürmemiz lazım. Normalleşme sürecine biz başladık fark etmişsinizdir hastane etrafında, çevresinde sistemi kurmaya başladık ancak servislerimizin çalışma arkadaşlarımızın düzenlerini depremden önceye getirmemiz lazım. Bizim bir şekilde eski çalışma sistemine, düzenine geçmemiz lazım. Herkesin bu konu hakkında elini taşın altına koyması lazım. Normalleşme adımlarını hep birlikte atmaya gayret ederek eski düzenimizden daha iyi konumlara gelmemiz gerekiyor. Tüm servis sorumlularımız başta olmaz üzere çalışanlarımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum"

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik'in konuşmasın ardından Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, İhtiyaç talep bundan sonraki süreçte yapmak istedikleri ilgili toplantıya devam edildi. Toplantıda kalite standartları ve hastanenin bundan sonraki işleyişi ele alındı.



Kaynak : PHA