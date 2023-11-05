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Türk milletinin tarih yolculuğundaki varoluş mücadelesinde Cumhuriyet Bayramının 100. Yılı nedeniyle asırlık çınar 117 yaşındaki Nisi Ağın'ı evinde ziyaret eden Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik'e Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Kasım Turgut ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan ve sağlık görevlileri eşlik etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde Evde Sağlık Hizmetleri Birimi sağlık kontrolleri ve tahlilleri düzenli olarak yapılan 117 yaşındaki Nisi Ağın'ı Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle yalnız bırakmayan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, bir süre sohbet ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi görevlilerinden sağlık durumu hakkında bilgi alarak şuan ki; devam eden tedavilerini inceleyen Başhekim Şirik, Cumhuriyet Bayramının 100. Yılı nedeniyle asırlık çınara getirilen doğum günü pastası kesildi. Ağın'ın yakınları ise ziyaretten ötürü Başhekim Şirik'e teşekkür ederek, görevinde başarılar diledi.

Kaynak : PHA