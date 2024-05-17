Başhekim Yardımcısı Dt.Mustafa Polat, İdari Mali işler Müdür Yardımcısı Hacı Ali Oğul ve birim sorumluların eşlik ettiği 12- 18 Mayıs 'Hemşireler Haftası' nedeniyle Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hemşirelerini ziyaret ederek, haftalarını kutladı.

Hemşirelerin sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin rol oynayan üyesi olduğunu belirten Karakuş,"Hemşirelik mesleği toplumsal ihtiyaçlardan doğan, insan sevgisiyle, özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını içinde barındıran çok yönlü bir meslektir. Hemşireler, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin “Herkes için Sağlık” ilkesini benimseyen, birey, aile ve topluma sağlık hizmeti sunmada ekibin en etkin rol oynayan üyesi olma konumundadır. Bu bağlamda 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlamaları ile farkındalık yaratılarak hemşirelik mesleğinin önemi vurgulanmakta ve söz konusu sorunlara çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır."dedi.



Kaynak : PHA