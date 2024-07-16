Balyanlılar, o zor günlerde yardımlarına koşan Diyarbakır ve Mardinli dostlarını unutmadı. Mardin ve Diyarbakır'da çıkan yangınlarda zor günler yaşayan vatandaşlara Balyanlılar, ayni ve nakdi yardımlarla destek olmak için seferber oldu.

Adıyaman Balyanlılar Derneği adına açıklama yapan Başkan Abuzer Mutlu, depremde yaşanan acılar ve bu acılar karşısında gösterilen dayanışmayı vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Dar gününde ve zor zamanlarında insanın yardımına koşanı, sesini duyanı, elinden tutanı ve çağırdığında kavuşanı unutmayacaksın. Biz Adıyaman Balyanlılar olarak bunun en acı halini 6 Şubat Depremi'nde bedelini toprağa düşerek tekrar yaşadık. Biz, toprağın üzerinde kalanların, toprağa düşenlere karşı gönül borcumuz var. Anılarına ve hatıralarına sahip çıkmak, bize uzatılan dostluk ve dayanışma ellerini unutmamak en büyük sorumluluğumuz."

Adıyaman Balyanlılar Derneği Başkanı Abuzer Mutlu'nun açıklaması şöyle devam etti:

"İnsanların bir yudum suya ve bir lokma ekmeğe ihtiyaç duyduğu en zor günlerimizde Hızır gibi yardımımıza koşanları gönlümüze yazdık. Elbette ki hiç kimse karşılık ya da borç için bize dostluk ve dayanışma elini uzatmadı ama ahde vefayı da bilmek gerek. Bizler Adıyaman Balyan Toplumu olarak, imkanlarımız oranında yetişebildiğimiz ve kavuşabildiğimiz kadar gönül borcumuzu ödemeye devam edeceğiz."

Balyanlılar, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yazçiçeği ve Köksalan köyleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ köyünde yangın felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek, acılarına ortak oldu ve desteklerini iletti.

Kaynak : PHA