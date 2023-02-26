AFAD'dan alınan bilgiye göre, Balıkesir Havran'da 3,5, Malatya Doğanşehir'de 3,7 büyüklüğünde bir saat arayla ayrı deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - Merkez üssü Balıkesir'in Havran ilçesi olduğu belirlenen 3,5 büyüklüğündeki deprem yerin 8,57 kilometre derinliğinde saat 09.29'da kaydedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, bir saat arayla meydana gelen bir başka deprem ise saat 10.16'da Malatya Doğanşehir merkezinde 3,7 büyüklüğünde meydana geldi.

Malatya'daki deprem, yerden 7,07 kilometre derinlikte kaydedildi.