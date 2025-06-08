Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknopark İstanbul’da Armelsan’ın yenilikçi deniz sistemlerini ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin savunma sanayiinde 3 bin 500 firmayla önemli bir ilerleme kaydettiğini açıkladı.

95 bin çalışanın akıl ve alın teriyle tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda çalıştığını belirten Bakan Kacır, Teknopark İstanbul’da Armelsan’ı ziyaret ettiğini ve firmanın deniz sistemlerinde geliştirdiği yenilikçi teknoloji çözümleriyle gurur duyduğunu ifade etti.

Savunma sanayiinde 3.500 firmamız var.95.000 çalışma arkadaşımızın emeğiyle, akıl teriyle Türkiye’nin tam bağımsızlığı için çalışıyoruz. Teknopark İstanbul’da Armelsan’ı ziyaretimizde, deniz sistemlerinde geliştirdikleri yenilikçi teknoloji çözümleriyle gurur duyduk.… pic.twitter.com/ffotWMMxYu— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 8, 2025

Bakan Kacır, savunma sanayiine güç katan girişimleri desteklemeye devam edeceklerini, özellikle Ar-Ge ve üretim faaliyetlerine katkıda bulunacaklarını vurguladı.