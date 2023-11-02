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Kente temaslarda bulunmak üzere gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Adıyaman Havaalanında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve kurum müdürleri karşıladı.

Bakan Tekin ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Daha sonra valilik makamına geçen Bakan Tekin, 6 Şubat depremi sonrası eğitim alanında yapılan çalışmalar ve planlamalar hakkında Vali Varol'dan bilgi aldı. Bakan Tekin, daha sonra kentte bulunan okullarda incelemede bulunmak üzere ayrıldı.



Kaynak : PHA