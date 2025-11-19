Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerine yönelik yeni uygulamaları duyurdu. Yeni sistemle birlikte zirai ilaçların bilinçsiz bir şekilde satın alınamayacağının altını çizen Bakan Yumaklı, 'Beşeri ilaçlarda olduğu gibi, bitki koruma ürünleri de yalnızca ziraat mühendisleri tarafından düzenlenen reçetelerle alınabilecek. Böylece bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımın önüne geçilecek' dedi.

'Vatandaşlarımız Gönüllü Bir Gıda Denetçisi Olacak'

Gıda işletmelerine karekod uygulaması zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, 'Gıda işletmelerine karekod uygulaması zorunluluğu getirdik. Bu uygulamadan işletmenin en son ne zaman denetlendiğini görmek mümkün olmuştu. Mevcut uygulamalarımıza yenilerini ekliyoruz. Bunlardan biri B-Reçetesi yani Bitki reçetesi. Bu sistemle ilgili artık zirai ilaçlarda bitki koruma ilaçları da beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek. Böylece istediği ilacı istediği zaman alınması mümkün olmayacak. Bu uygulamayı önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız. Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamızı yine buradan paylaşmak istiyorum. Mobil kullanıma uygun bir şekilde tasarlanan bu sistemde vatandaşlarımız gıda konusunda her türlü uygunsuzluğu bize iletebilecekler. Böylece vatandaşlarımız gönüllü bir gıda denetçisi olacak' ifadelerini kullandı.

Kurallara uymayan işletmelere idari para cezası uyguladıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, ' Kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye toplam 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık. Ayrıca suç unsuru tespit edilen 506 dosyayı Cumhuriyet Savcılıklarına ilettik' dedi.

'Hayvansal Gıdaların Satış Noktalarında Denetimlerimizi Artırdık'

İstanbul'da zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesine baş sağlığı dileyen Bakan Yumaklı, 'İstanbul'da aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybetti. Böcek ailesine baş sağlığı diliyorum. Soruşturma bütün hassasiyetiyle devam ediyor. Bize intikal eden her türlü açıdan en ince detayına kadar araştırıyoruz. Risk analizi bazında denetimlerimiz devam ediyor. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların satış noktalarında denetimlerimizi artırdık. Son tüketim tarihi, muhafaza koşulları, hijyen yönünde denetimleri artırma yönünde talimat verdik' dedi.

Kaynak : PERRE