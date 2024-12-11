Yumaklı, dünya nüfusunun artışıyla birlikte gıda arz güvenliğinin kritik bir hal aldığını hatırlatarak, bu kapsamda bakanlık olarak tohumculuk sektörünü öncelikli alanlardan biri olarak gördüklerini ifade etti. Son 22 yılda sağlanan desteklerle tohumluk üretiminin 145 tondan 1,3 milyon tona çıktığını aktaran Yumaklı, Türkiye’nin artık 117 ülkeye tohum ihraç ettiğine dikkat çekti.

“100 Tohumdan 97’si Yerli”

Türkiye’de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramının yurt içinde üretildiğini belirten Yumaklı, bu başarının tüm sektör paydaşlarının özverili çalışmasıyla elde edildiğini söyledi. Yerli ve milli tohumların geliştirilmesine yönelik projeleri sürdüreceklerini kaydeden Bakan, kuraklık gibi dış etkenlere dayanıklı tohum ıslah programlarının da hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

“Türkiye İsrail’e Bağımlı Değil”

Zaman zaman Türkiye’nin tohumculukta İsrail’e bağımlı olduğu yönünde iddiaların gündeme geldiğini hatırlatan Yumaklı, “Bu konuyu farklı platformlarda birçok kez açıkladık. Buradan da ifade ediyorum: Türkiye, İsrail’den bir adet bile tohum almıyor. Bu iddialar sektörümüzü töhmet altında bırakıyor, asla kabul etmiyorum. Türkiye, tohumda kendine yeten ve ihraç eden bir ülkedir. Dünyada otorite kabul edilen bir konuma yükselmiştir” dedi.

İlk Yerli Şeker Pancarı Tohumu Tescillendi

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin önemli bir şeker pancarı üreticisi olduğunu, ancak bu alanda yerli ve milli tohumların eksikliğinin hissedildiğini söyledi. “Türk Şeker 2023 ve Türk Şeker 2053 adlı iki yerli şeker pancarı tohumu tescillendi. İnşallah 2025’te bu tohumları üreticilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Ata Tohumları Koruma Altında

Ata tohumu konusunda da hassas olduklarını belirten Yumaklı, şu ana kadar 37 yerel çeşidin tescillendiğini ve yakında bu sayının 49’a çıkacağını açıkladı. Ulusal Tohum Gen Bankası’nda 121 bin 516 tohum örneğinin gelecek nesillere aktarılmak üzere muhafaza edildiğini kaydeden Yumaklı, “Bu babayiğitler olduğu sürece ne İsrail’e ne başka bir ülkeye ihtiyacımız yok” diye konuştu.

Kaynak : PHA