İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Operasyonlar, Bulgaristan, Polonya, Gürcistan (4), Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (2) ve Lübnan’da gerçekleştirildi.

Operasyonların Adalet Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarının işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

YAKALANAN SUÇLULAR VE SUÇLARI

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımından alınan bilgiye göre, iade edilen şahıslar ve suçları şöyle:

Bulgaristan: A.M., “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Polonya: N.C., “Çocuğun Basit Cinsel İstismarı” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Gürcistan: A.C.B., “Uyuşturucu Ticareti ve Ruhsatsız Silah” suçlarından; B.Y., “Hakaret, Tehdit ve TCK 227” suçlarından; M.Ş., “Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Bilişim Dolandırıcılığı” suçlarından; S.S., “213 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçundan kırmızı bültenle aranıyordu.

Almanya: E.E., “Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit” suçlarından ulusal seviyede aranıyordu.

KKTC: S.K., “Ruhsatsız Silah, Basit Yaralama ve Tehdit”; E.G., “Konut ve Eklentilerinde Yağma” suçlarından ulusal seviyede aranıyordu.

Lübnan: C.Ş., “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ulusal seviyede aranıyordu.