Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” vizyonu doğrultusunda tarihi bir dönüşüm yaşadığını ifade etti.

Aydın, bu sürecin yalnızca güvenlik değil, demokrasinin güçlenmesi, toplumsal barış ve Türkiye’nin küresel bir aktör olması açısından önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve milletin iradesiyle sürecin olgunlaştığını belirten Aydın, Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle görüşmesini “toplumsal fay hatlarını onarma iradesi” olarak değerlendirdi. MHP Lideri Bahçeli’nin de desteklediği sürecin bir devlet politikası olduğunu vurguladı. Aydın, yeni dünya düzeninde Türkiye’nin tarihsel hafızasından güç alarak rol üstlendiğini, ayrışmaların değil ortak vicdanın ön planda olması gerektiğini ifade etti. “Terörsüz Türkiye” hedefinin demokratik kazanımları ve toplumsal refahı artıracağını belirtti.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’e 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın” ayetini hatırlatarak kardeşlik mesajı verdi. Aydın, “Türkiye Yüzyılı, barış ve kardeşliğin yüzyılı olacak” dedi.