İsmail Demir: “Deprem Gerçeğini Unutmayalım”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, katılımcılara hoş geldiniz diyerek sözlerine başladı. Konuşmasında, 6 Şubat depreminin yarattığı yıkımı hatırlatan Demir, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depreme de değinerek, "Depremin ne demek olduğunu en iyi bizler biliriz. Binlerce insanımızı kaybettik. Günlerce ceset kokusu soluduk. Bu yüzden ülkemizin birinci önceliği deprem olmalıdır," ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, Japonya örneğini vererek, ahlak, dürüstlük, liyakat ve adaletin önemine dikkat çekti. Demir, "Bizler ahlaklı, dürüst, liyakatli belediyeciliği savunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki deprem değil, kötü inşa edilmiş binalar öldürür. Müteahhitler, denetimsizliğe göz yumanlar, rüşvetle izin verenler öldürür," dedi.

“İstanbul Giderse Türkiye Gider”

İstanbul'da yaşanabilecek büyük bir depremin tüm Türkiye'yi etkileyeceğini vurgulayan Demir, siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Tüm partiler rant kavgalarını bir kenara bırakmalı ve depreme karşı acil önlemler için birlikte çalışmalıdır. İstanbul giderse Türkiye gider," şeklinde konuştu.

“Dr. Fatih Erbakan Türkiye’nin Umududur”

Konuşmasının sonunda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'a olan desteklerini vurgulayan İsmail Demir, "Cesaretin, faziletin, fedakarlığın ve mertliğin buluştuğu adam gibi adam Dr. Fatih Erbakan’ı Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız yapacağız. Bunun için gece gündüz demeden çalışacağız," dedi.

Toplantıya katılarak Adıyaman teşkilatına destek veren Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci ve diğer davetlilere teşekkür eden Demir, Nisan ayı il divan toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

Şehit Polis Memuru Unutulmadı

İl Başkanı Demir, konuşmasının başında İstanbul'da görev yaparken trafik kazasında şehit olan Kahtalı polis memuru için de başsağlığı dileklerinde bulundu. “Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA