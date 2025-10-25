Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yoğun bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Aydın, programı kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Temsilciliğini ziyaret etti. UID Bölge Başkanı Cengiz Aygör ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bakan Yardımcısı Aydın, iki ülke arasındaki sosyal bağlar ve yurt dışındaki Türk toplumu ile ilgili konularda samimi ve verimli istişarelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Aydın daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bakü Temsilciliğini ziyaret ederek, TİKA'nın Azerbaycan'daki projeleri ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Aydın, Azerbaycan Emek ve Sosyal Koruma Bakanlığını da ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki sosyal politikalar, istihdam ve çalışma hayatına dair iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ziyaretler çerçevesinde DOST Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen 'Yapay Zeka ile Dijital Devlet ve Dönüşüm' oturumuna da katılan Bakan Yardımcısı Aydın, dijitalleşmenin kamu hizmetlerine etkisi, yapay zekanın sosyal politikalardaki rolü ve geleceğe yönelik iş birliği fırsatları üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Yardımcısı Aydın daha sonra, DOST İnkilüziv İnkişaf ve Yaratıcılık Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde sunulan kapsayıcı hizmetler ve yenilikçi projeler hakkında bilgi aldı ve burada toplumlar arasında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Eğitim alanındaki temasları kapsamında Azerbaycan Uluslararası Maarif Mektepleri Gençlik Kampüsü'nü de ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aydın, eğitimde Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü iş birliği ile gençlerin ortak geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Aydın ayrıca, Türkiye'den üniversite eğitimi için Azerbaycan'a gelen gençlerle Bakü'de bir araya gelerek sohbet etti. Gençlerin hedefleri ve enerjisinin geleceğe dair umut ve güven verdiğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'ın Bakü temasları, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını sosyal politikalar, dijitalleşme ve eğitim gibi birçok alanda daha da ileriye taşıma kararlılığını ortaya koydu.

