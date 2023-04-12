Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programın başlangıcı olan 2022 Temmuz ayından 2023 Mart dönemine kadar sağlanan destek tutarının 26,1 milyar TLyi aştığını açıkladı.

Bakan Yanık, Hali hazırda Çocuk Desteği kapsamında 2,5 milyon hane olmak üzere Türkiye Aile Destek Programından toplam 3,4 milyon hanemiz faydalanıyor ifadelerini kullandı.

DESTEK VERİLEN ÇOCUK SAYISI 6 MİLYONA ULAŞTI

Hanelerin gelirlerine göre aylık 850 TL - 1.250 TL tutarlarında ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Yanık İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle ihtiyaç sahibi hanelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz Türkiye Aile Destek Programında bu ay 3,4 milyar TL aile desteği ve 1 milyar TL çocuk desteği olmak üzere toplam 4,4 milyar TL ödeme yapacağız. Bu süreçte destek verdiğimiz çocuk sayımız ise 6 milyona ulaştı ifadelerini kullandı.

Türkiye Aile Destek Programından daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi için çerçevesini genişlettiklerini bu doğrultuda Çocuk Destek Bileşeni ve Elektrik Tüketim Desteğini eklediklerini kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi:

"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödemeler yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerimize aylık 350 TL-650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Buna ek olarak hanelerimize 260 TLye kadar da Elektrik Tüketim Desteği sağlıyoruz."