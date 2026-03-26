Bakan Uraloğlu, saldırının bir İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğini değerlendirdiklerini belirterek, "Gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı, bilerek yapılmış bir saldırı" dedi.

"Makine Dairesi Hedef Alındı"

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, olayın gece yarısından sonra meydana geldiğini belirtti. Saldırının detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Rusya’dan ham petrol yüklemiş olan bir yabancı bayraklı sahibini henüz bilmiyoruz ancak Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama oldu. Bizim acil ana arama kurtarma merkezimize bildirim yaptığı ve kıyı emniyetimizin, sahil güvenliğimizin gerekli unsurlarının sevk edildiğini söyleyebilirim. Makine dairesindeki patlamanın özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun da bir insansız deniz aracı ile yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bir dron saldırısı değil. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Önümüzdeki saatlerde tespit edecekler. Ona göre biz de daha net açıklamayı yaparız ama dış kaynaklı bir patlama. Gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı yani bilerek yapılmış."

27 Türk Personelin Sağlık Durumu İyi

Saldırının bölgedeki savaş koşullarıyla bağlantılı olabileceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, gemideki mürettebatın durumuna ilişkin ise şunları söyledi:



"Şu anda baktığınızda potansiyel böyle bir şey gözüküyor. Petrol taşıyan bir gemi. Kuru yük taşıyan bir gemi değil. Dolayısıyla, bu anlamdaki riskin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gemi petrol taşıyor, ham petrol taşıyor. Ama mürettebatın tamamı Türk. 27 personelimiz var orada. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Herhangi bir yaralanma yok. Ama biz zaten olay yerine gerekli unsurları yönlendirdik. Takip ediyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı teknik ekiplerin incelemeleri bölgede devam ediyor.

