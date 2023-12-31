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Malatya'daki yoğun sis nedeniyle uçağı Adıyaman Havalimanı'na zorunlu iniş yapan Bakan Uraloğlu, kara yoluyla Malatya'ya geçti. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya milletvekilleri Mehmet Celal Fendoğlu, Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve STK temsilcileri tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, Malatya İkizce TOKİ yolları yapım işi şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Gazetecilere değerlendirmede bulunan Bakan Uraloğlu, deprem sonrasında bakanlık olarak hızlıca, olumsuz hava şartlarına rağmen bakım ve onarım ile ulaştırma altyapıları, bölgeye lojistik destek sağlayacak şekilde hizmete açık tutuklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Selçuklu'nun, Osmanlı'nın yadigarı Malatya’mızdayız. Şehre gelir gelmez İkizce TOKİ yollarında incelemelerde bulunduk ve yetkili arkadaşlarımızdan projemizin son durumu ile ilgili bilgi aldık. Az önce de İkizce TOKİ Yolları şantiyesini inceledik ve aldığımız bilgileri sizlerle paylaşmak üzere Selçuklu'nun, Osmanlı'nın yadigarı Malatya’mızda bir araya geldik. Maalesef, bu yıl insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 6 Şubat’ta gerçekleşen ve yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü.

Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Depremlerden etkilenen bölgelerde acil durum planlarına uygun hareket ederek, bölgemizi eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projelerle meşakkatli ve çetin bir mücadeleyi azimle sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptık. Deprem bölgesinde karayolları yol ağında bulunan 9.176 km’lik yolun sadece yüzde 2’sini oluşturan 184 km’lik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98’i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahadaydık. Ayrıca Bakanlık olarak depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliyelerin yapılması ve yollanan yardımların bölgeye intikali gibi çok kritik çalışmalar gerçekleştirdik. Bir yandan bölgeye yerli yabancı arama kurtarma ekipleri ve hayati yardım malzemelerini naklederken araçların dönüşlerinde de bölgeden ayrılmak isteyen afetzedelerimize yardım ettik. Adana, Elâzığ, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş havalimanlarımız da afet bölgesinde yer alıyor. Deprem sonrasında bakanlık olarak hızlıca, olumsuz hava şartlarına rağmen bakım ve onarım ile ulaştırma altyapımızı, bölgeye lojistik destek sağlayacak şekilde hizmete açık tuttuk. Havayollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkeziyle koordineli olarak Havayoluyla birlikte Kara, Deniz ve Demiryoluyla 1 milyon üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak depremler sonrasında havayolundan demiryoluna ulaşım ve haberleşme alanında sorumluluğumuz dahilindeki tüm çalışmaları başlattık.

Konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabilmekteler. Demiryollarında tren trafiğinin ve kapasitenin etkin olarak kullanılması bakımından hasar gören hatlarımızda, bina ve tesislerimizde oluşan hasarların giderilmesine yönelik çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Malatya-Narlı-Fevzipaşa-Bahçe hattının iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalar neticesinde Divriği-İskenderun ve Suveren-Yolçatı- Malatya üzerinden yapılan taşımalar Çetinkaya- Ulukışla-Yenice-İskenderun üzerinden yapılmaya başladı. Depremlerden dolayı en büyük hasarı gören Hatay Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Gelişimi işine ait ihaleyi de gerçekleştirerek 21 Kasım’da yapım çalışmalarına başladık. Karayollarında da yol ve yol üstü envanterlerin hasar tespiti ve durum incelemesi için Panoramik Görüntüleme ile çekim çalışmaları yaptık. Depremden önceki görüntüler de sistemde yer aldığı için deprem sonrası durum karşılaştırmasını gerçekleştirdik. Kritik altyapılar içinde yer alan köprü, viyadük ve tünel gibi büyük sanat yapılarını risk kategorisinde inceledik." dedi.

2023 yılında depremden etkilenen yollar için 6,3 milyar lira harcadıklarını ve 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planladıklarını aktaran Bakan Uraloğlu, "Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden değerlendirme için insansız hava araçlarıyla test çekimleri de yaptık. Deprem bölgesinde bulunan Erkenek Tüneli gibi tünellerimizin hasar tespiti ve durum incelemesi için Panoramik Görüntüleme Lidar tarama ile çekim çalışmaları başlattık. Depremden etkilenen yollarımızın onarımı ve bu yollardaki sinyalizasyon, otokorkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerini yeniliyoruz. Trafik güvenliği tedbirleri arttırmak için tüm köprülerimizin bakım ve onarımı ile deprem sismik takviye izolatörlerinin değişimini gerçekleştiriyoruz. Depremde hasar gören tarihi köprülerin, hizmet tesislerinim, yol bakımevlerinin ve diğer hizmet binalarında oluşan hasarların onarımı için de kalıcı onarım çalışmalarımız devam ediyor. Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rezerv Alanlarının İmar ve Bağlantı Yollarının sorumluluğu Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi. Bu kapsamda 5 ilde 10 ayrı kesimde 38.000 konutun toplam 180 km uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik. Toplam proje bedeli 15 milyar TL olan işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hatay’da 15.885 konut için toplam 58,6 km imar ve 10,6 km bağlantı yolu Osmaniye’de; 1.820 konut için 7,1 km, Şanlıurfa’da 3.252 konut için 37,9 km, Diyarbakır’da 6.040 konut için 25,9 km imar ve bağlantı yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Ve elbette Malatya’mız da, İkizce’de 11 bin 131 konut için 46,3 km imar ve bağlantı yolunda 100 adet iş makinesi ve 195 adet personel ile çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Tarihi Kral ve İpek Yolu güzergahında bulunan Malatyamız, günümüzde de kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasıdır. Kara, hava, demir yolu ağlarıyla bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır. Tarımsal, ticari ve endüstriyel faaliyetleriyle giderek büyüyen şehrimize yaptığımız her yatırıma önem veriyoruz. 2002 yılında Malatya’nın 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 464 kilometreye çıkardık. İlimizde hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 341 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık. Malatya’yı, Elazığ’a, Diyarbakır’a ve Adıyaman’a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya Darende Ayrımı-Gölbaşı Yolundaki, sarp uçurumlarıyla ve buzlanmasıyla sürücülerin korkulu rüyası olan Erkenek Tüneli’ni hizmete aldık. 123 metre uzunluğunda çift köprü ve 660 metre uzunluğunda Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli imalatını tamamlayarak resmi açılışını yaptık. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi dev karayolu projesini tamamladık. İlimizde 9 milyar 321 milyon lira proje tutarıyla tam 14 adet projemizin yapımına azimle devam ediyoruz. Şu anda da çalışmalarımızın devam ettiği projelerimizden biri olan İkizce TOKİ Yolları şantiyesindeyiz. İkizce’de 11 bin 131 konut için 46,3 km imar ve bağlantı yolunda 100 adet iş makinesi ve 195 adet personel ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Projemiz kapsamında, 46,3 km uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 7,5 km’lik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 4,5 km’lik kesimi ise terasman seviyesine getirdik. Altyapı çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar 185.000 m3 toprak işi yaptık, 1.000 metre atık su ve 200 metre yağmur suyu hattı döşedik. Yolumuzun üstyapı çalışmalarına da başladık. Şubat 2024 sonu itibarıyla 9,4 km yolu altyapıları ile birlikte bitirmeyi hedefliyoruz. İhale kapsamında bağlantı yolunun devlet yolu ile kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşakta teşkil edeceğiz. Bu kavşak aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya OSB’ye de hizmet edecek. Malatya'nın gelişimi ve büyümesi için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısı için azimle çalıştık ve birçok nitelikli eseri hizmete aldık.

Bu da bizim çalışma azmimizi artırdı. Aynı kararlılıkla, heyecanımızı ve hizmet bilincimizi daha da geliştirerek yolumuza istikrarla devam edeceğiz. 2024 yılının ülkemize ve milletimize huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyor ve aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA