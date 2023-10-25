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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda Türkiye'de İnsan Hakları Sempozyumu'na katılan Bakan Tunç, "Sözüm ona insan hakkı savunuculuğu yapan modern dünya, olanlara seyirci kalmakta, hatta oradaki zulmü alkışlayıp destekleyebilmektedir. Buradan, tüm dünyaya soruyoruz, Gazze'de insan hakları nerede?" diye konuştu.

Adalet Bakanı Tunç, İnsan haklarının, Türkiye'de yeni öğrenilen ya da Batı'dan ithal edilen bir kavram olmadığını da vurguladı.

MODERN DÜNYA ZULMÜ ALKIŞLIYOR

İsrail'in 7 Ekim'den beri acımasızca sürdürdüğü saldırıların artık insan hakları ihlallerinin çok ötesine geçtiğine işaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sözüm ona insan hakkı savunuculuğu yapan modern dünya, olanlara seyirci kalmakta, hatta oradaki zulmü alkışlayıp destekleyebilmektedir" ifadesini kullandı.

SESSİZ DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATILDI

Türkiye'nin, yakın geçmişte hak ve özgürlüklerin kamu otoritesi tarafından yoğun şekilde çiğnendiği, toplumun çoğunluğunun ötekileştirildiği bir dönemi yaşadığını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet tarihinde siyasi hayatın, darbe, muhtıra ve anti demokratik uygulamalarla kesintiye uğratıldığını ifade etti.

Bu dönemde vesayetçi anlayışın ortadan kaldırılmasına yönelik mücadelede başarılı olunduğunu belirten Bakan Tunç, "21 yıl önce başlayan insan merkezli yönetim anlayışıyla Türkiye, yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu dönemde sivilleşme, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü alanında sessiz devrim niteliğinde adımlar atıldı. muhtıracılara, darbecilere, milli irade düşmanlarına fırsat verilmedi” dedi.

Adalet Bakanı Tunç, 2002'den bu yana insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve yüksek standartlı demokrasi için birçok reformu hayata geçirdiklerini, bu reformların kağıt üzerinde kalmayıp, her birinin vatandaşların hayatına dokunduğunu ve vatandaşlar tarafından benimsediğini anlattı.

Reform iradesini koruduklarını dile getiren Bakan Tunç, "Şimdi sıra, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin de yüzyılı yapacak, tüm bu demokratik reformlarımızı taçlandıracak, vesayetçi anlayışı tümüyle tarihe gömecek, yeni, demokratik, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı Anayasayı hep birlikte yapma vaktidir" diye konuştu.