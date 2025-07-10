30 binden fazla noktada tercih danışmanlığı

Öğrenci ve velilere kolaylık sağlamak amacıyla Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada tercih danışmanlığı birimi kurulduğunu açıklayan Bakan Tekin, öğrencilere ve velilere rehberlik edecek öğretmenlerin hazır olduğunu söyledi. Tekin, şu ifadeleri kullandı:



“Çocuklarımız öğretmenleriyle birlikte bu merkezlerde tercihlerini rahatlıkla yapabilecek. Velilerimiz de bu sürece dahil olacak. Gençlerimiz için hayırlı bir tercih dönemi diliyoruz.”



4+4+4 sisteminde değişiklik tartışmaları Meclis gündemine taşınabilir

Bakan Tekin, 4+4+4 eğitim sistemiyle ilgili değişiklik tartışmalarına da değindi. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak sahadan gelen geri bildirimleri ve bilimsel raporları incelediklerini aktaran Tekin, konuyla ilgili nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkisinde olduğunu hatırlattı:



“Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz. Eğer bilimsel raporlar ve veriler doğrultusunda bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu tespit edersek, konuyu TBMM’nin takdirine sunarız. Yasal bir düzenleme gerekmesi nedeniyle süreç Meclis iradesiyle şekillenecektir.”



Bakan Tekin’in açıklamaları, hem LGS sürecindeki takvim hem de eğitim sistemiyle ilgili olası reform tartışmaları açısından kamuoyunun dikkatini çekti. Eğitim camiası ve veliler, liselere geçiş sürecine dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kaynak : PHA