Naaş arama faaliyeti sırasında gaz faciası yaşandı

MSB'nin verdiği bilgiye göre olay, 852 rakımlı tepedeki bir mağarada, 2022 yılında şehit olan P.Ütğm. Nuri Melih Bozkurt’un naaşını arama çalışmaları sırasında meydana geldi. 1-5 Temmuz tarihleri arasında yapılan keşif ve taramalarda mağaranın ikinci bir kata sahip olduğu belirlendi. 6 Temmuz’da köpekle yapılan son kontrolde olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 12 asker üç grup halinde mağaraya girdi.



İkinci katta yapılan arama-tarama faaliyetinde önde bulunan askerlerde bayılma ve sendelemeler yaşandı. Bunun üzerine dışarıda kalan tim üyeleri yardım çağrısı yaptı. Yardıma giden askerlerin de etkilenmesi üzerine çok sayıda personel müdahale için mağaraya giriş yaptı.



7 şehidin naaşı sonradan ulaşıldı

İlk etapta metan gazından etkilenen askerlerden 5’i hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Mağaranın derinliklerinde kalan 7 askerin naaşına ise AFAD, UMKE ve Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı uzman ekiplerin oksijen takviyesi sonrası gerçekleştirdiği çalışmalarla ulaşıldı. Gaz ölçümlerinde mağara içinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarının bulunduğu, oksijen seviyesinin ise %19’a düştüğü tespit edildi.



MSB: İlk kez böyle bir durumla karşılaşıldı

Bakanlık açıklamasında olayın bugüne kadar benzeri yaşanmamış istisnai bir durum olduğu belirtildi. Pençe Serisi Harekâtlar kapsamında bugüne kadar 3 bin 765 mağara ve sığınak imha edildiği ancak ilk kez gazdan etkilenme olayıyla karşılaşıldığı vurgulandı.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Yaşadığımız bu olay, öngörülemez ve olağan dışı bir şekilde gelişmiş ve hepimizi derinden yaralamıştır. Gerekli dersler çıkarılacak, benzer acıların yaşanmaması için tüm süreçler titizlikle gözden geçirilecektir.”



Asılsız iddialara sert yanıt: TSK'yı yıpratma çabasıdır

MSB, olay sonrası bazı medya mecraları ve sosyal medyada yayılan iddialara da ayrıntılı şekilde yanıt verdi. Gaz maskesi olmadığı, mağarada göçük oluştuğu, tuzak ya da kimyasal gaz kullanıldığı gibi iddiaların tamamının gerçek dışı ve asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



“Gerçeklikten uzak iddialar, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratmaya yönelik sistematik bir dezenformasyon çabasıdır. Bu tür içerikler, aziz şehitlerimize, ailelerine ve milletimize yapılan bir saygısızlıktır.”



Tahkikat sürüyor, kamuoyu bilgilendirilecek

Bakanlık, olayla ilgili olarak idari tahkikatın sürdüğünü, olayın tüm yönleriyle ve insansız sistemlerin de kullanıldığı yöntemlerle incelendiğini duyurdu. Sonuçların tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağı bildirildi.



“Kamuoyunun yalnızca resmî makamlardan yapılan açıklamalara itibar etmesi önem arz etmektedir.”



Şehitlerimize rahmet, yaralılara acil şifa

Açıklamanın sonunda 12 kahraman askerin şehadetinden duyulan derin üzüntü tekrar ifade edildi. Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve millete başsağlığı dilendi. Gazdan etkilenen ve tedavileri süren askerlere ise acil şifalar temenni edildi.

Kaynak : PHA