Kahramanmaraş merkezli Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen iller arasında yıkımın en çok olduğu Adıyaman'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu,Adıyaman Valiliği'nde Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'nde, Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin genel değerlendirmelerde bulunarak çalışmaların hızlandırılmasını istedi.



Kaynak : PHA