Kentte Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem, Adıyaman'da birçok binanın yıkımına yol açtı.

Kentte dün akşam başlayan gök gürültülü şiddetli yağmur sabaha kadar artarak etkisini sürdürdü.

Etkili olan yağış nedeniyle Tut ilçesinde bireysel olarak evin bahçesine yerleştirilen konteyner derenin taşmasıyla sel sularına kapılırken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişinin ise arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Bakan Soylu: 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanak yağmurun sele döndüğü Adıyaman'ın Tut ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bölgede kayıp 3 kişinin bulunmasına yönelik yürütülen çalışmaları takip eden Bakan Soylu, son duruma ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, gece başlayan yağışların sele döndüğünü ve aralarında biri 1,5 yaşında bebek 4 kişinin sel sularına kapıldığını ve bu kişilerden birisinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Bölgede kayıp kişilerin bulunmasına yönelik yoğun çalışma yürütüldüğünü anlatan Bakan Soylu, "25 kilometrelik bir alanda aralarında dalgıçların da bulunduğu 163 kişiden oluşan 10 ekip arama kurtarma çalışması yürütüyor" dedi.

Bakan Soylu, daha sonra sele teslim olan Şanlıurfa'ya hareket etti.



Kaynak : PHA