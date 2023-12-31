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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl diledi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı.

2023 yılında yürütülen ekonomik programın olumlu sonuçlarını 2024 yılında da almaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Şimşek, "2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı,

rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır" diyerek, "aha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.