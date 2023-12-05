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Akçadağ Eğin Köyü Afet Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katılmak ve kentte temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin uçağı yoğun sis nedeniyle Elazığ Havaalanına iniş yapmak zorunda kaldı. Bakan Özhaseki'yi Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Milletvekilleri Mehmet Celal Fendoğlu, Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve STK temsilcileri karşıladı.

Bakan Özhaseki, karayoluyla geldiği Malatya'da ilk olarak Akçadağ Eğin Köyü Afet Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Nikah Sarayı'nda düzenlenen programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu 'Ana gül' yapan destan şehri olduğunu insanlık medeniyetlerin ilk temellerinin atıldığı yerin Malatya olduğunu söyledi.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise 6 Şubat depremleriyle Malatya başta olmak üzere 10 tane şehrin çok ciddi manada yıkıma uğradığını tüm kurum ve kuruluşlarla bir gayret içerisine girdiklerini ve şehri en kısa sürede ayağı kaldıracaklarını ifade etti.

Küçük grupların olduğunu ve ne çenelerinin durduğunu, ne ellerinin, ne de kollarının durduğunu söyleyen Bakan Özhaseki, "Bizim Türkiye'nin şöyle bir kadersizliği var. Büyük bir çoğunluğumuz bu ülkeyi çok seviyoruz. Canımızı veririz hiç şüphe yok. İyi olsun diye uğraşırız fakat küçük küçük gruplar var. Bunlar ne hikmettir bilmiyorum iyi giden gidişat tarzında ne çeneleri durur, ne elleri durur nede kolları durur. Başlattılar şimdi bir kampanya bakanlık var ya Sultanbeyli'den vatandaşı alacak Kadıköy'deki evlerinden milleti boşaltacak milleti oraya oturtturacak. Milletin evini elinden alacakmışız. Hangi iktidar vatandaşına zulüm etmek için ortaya çıkar ki, biz 2012'de Kentsel Dönüşüm Yasasını çıkarttık. Şu ana kadar Türkiye'de 2 milyon 200 bin konutu değiştirdik. 400 binin inşaatı devam ediyor. Kim eziyet etti ki, ama engelleyebilmek adına çırpınan gruplar var." dedi.

İki de dezavantajlarının olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Bilim adamları diyor ki; insanoğlunun toplu yaşadığı medeniyet kurduğu iki yer var. Biri Mezopotamya diğeri de Anadolu Coğrafyasıdır. Evet, Anadolu Coğrafyası dünyanın en güzel kara parçalarından birisidir. Ama iki tane de dezavantajımız var. Birisi yer altında fitne örgütleri bitmek bilmiyor ikincisi de yine yer altında. O da depremsellik. Bu ikisini bilerek hareket edeceğiz. Düşünün PKK gibi bu milletin bu devletin başına bela olan bir örgüt, bölmek istiyor, parçalamak istiyor. Ayrıca FETÖ gibi din tarafından yaklaşıp yine dışardan beslenerek bu ülkenin başına iş açmak isteyen nerdeyse 50 yıldır faaliyet gösteren bir başka örgüt. DHKP-C diye bir örgüt ama aynı yerden beslenen ve aynı amaçlara hizmet enden DEAŞ, IŞID gibi bir başka örgüt bunların hepsi emin olun dışardan besleniyor aynı amaca hizmet ediyorlar ve bu milletin başına çorap örmek istiyorlar. Allah'a hamdolsun son 15-20 yıldır AK Parti iktidarları döneminde öyle güzel mücadeleler verildi ki, bunlara karşı bunların hepsi neredeyse yok oldu. Toprağın içine gömüldü bir daha da çıkamayacaklar." şeklinde konuştu.

Bakan Özhaseki, deprem açısından Türkiye'nin dünyadaki en riskli 5 ülkesinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye şu anda bu deprem açısından en riskli 5 ülkeden birisi ve bizim topraklarımız bu Anadolu coğrafyasında yüzde 66'sı birinci ve ikinci derece deprem bölgesi. Nüfusumuzun yüzde 70'den fazlası burada yaşıyor. Yani şunu bilelim bu ülke bir deprem bölgesi hiç aklımızdan çıkartmayalım. 100 yıl içerisinde denizlerimizde ve karada meydana gelen 6,7 ve 7,5 gibi şiddetlerde yıkıcı deprem diye tarif ettiğimiz deprem sayısı 226. Neredeyse senede 2 veya 3 defa deprem oluyor. Karada ise 60 civarında deprem var. Ölen insan sayımız 130 bin civarında, zarar hiç sorulacak gibi değil. 3 tane hat durmadan hareket halinde birisi neredeyse Van Gölü civarından başlıyor. Karadeniz şöyle 50-100 kilometre altında devam edip Marmara açıklarına kadar var. Buna Kuzey Anadolu fay hattı diyorlar. Diğeri de bizim bulunduğumuz bölgeyi de içine alarak Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan, Hatay'dan Akdeniz'e doğru gidiyor. Binlerce yıldır buralarda tekerrür ettiği içindir. Her bir deprem olduğunda bir çizgi atıldığında bu hale geliyor. Birde gördüğünüz gibi Ege bölgemiz çok riskli gözüküyor" diye konuştu.

Bakan Özhaseki, 22 bin konutun temel atma törenine katılarak, sembollük olarak 8 köy evinin anahtar teslim töreninde, anahtarları sahiplerine teslim ederek fotoğraf çektirdi. Bakan Özhaseki, daha sonra Malatya Valiliğini ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Bakan Özhaseki, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Özhaseki Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek, burada belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Özhaseki'ye Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediyenin projelerini ve ihtiyaç ve isteklerini iletti. Bakan Özhaseki, daha sonra İl Genel Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere belediyeden ayrıldı.

Kaynak : PHA