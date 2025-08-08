Bakan Kurum, kent merkezinde depremzede esnaf için hazırlanan iş yerlerinden ikisinin açılışını yaptı. Daha sonra Emlak Konut tarafından yapımı tamamlanan konut ve iş yerlerinin bulunduğu Merkez 2 alanına geçen Kurum, burada basın mensuplarına hitap etti. Basın açıklamasında milletvekilleri, vali, AK Parti İl Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı da hazır bulundu.



“Depremin ilk gününden bu yana sahadayız”

Bakan Murat Kurum, konuşmasına Adıyamanlıları selamlayarak başladı:



“Bugün yeniden, güzel şehrimiz Adıyaman’dayız. Böylesine güzel bir günde kardeşlerimizle kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her bir Adıyamanlı hemşerimi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bir evlatları olarak; yeni yuva heyecanıyla dolu büyüklerimizin, annelerimizin, babalarımızın ellerinden, yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Yaptığımız her yuvanın yeni bir başlangıca, daha güzel yarınlara vesile olmasını diliyorum.



Depremin olduğu günden bu yana afet bölgesinden tek bir an bile ayrılmadık. ‘Yerinde hizmet’ anlayışıyla Adıyaman’ımıza sayısız kez geldik, çalışmalarımızı doğrudan sahada takip ettik. Her gelişimizde bir adım daha güzel günlere yaklaşan bir Adıyaman gördük. Bu ziyaretimizde de projelerimizin hızlı ilerlediğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.”



Kent meydanı ve ticaret alanları

Kurum, Merkez 2 alanında konut ve dükkânların tamamlandığını, kısa süre içinde yerleşimin başlayacağını açıkladı. Kent Meydanı ve Cami Çevresi Çarşı Projeleri’ne ilişkin ise şu bilgileri verdi:



“Kent Meydanı’na ilk adımı attığımız günü dün gibi hatırlıyorum. Esnafımıza söz vermiştik. O sözü tuttuk, projelerimizin ilk etabını tamamlayarak açtık. Kalan kısmı da bitirmek için canla başla çalışıyoruz. Adıyaman’da ticaret buradan sorulacak, tarih, kültür ve sanat burada kucaklaşacak. Meydanımız, sadece şehrimize değil tüm bölgemize katkı sunacak. Yediden yetmişe herkesin hatıralarıyla dolu bu mekânda yeni hatıralar birikecek. Bu meydan, bir Adıyaman markası, bir Türkiye markası olacak ve 81 ilimizde konuşulacak.”



Konut projeleri ve cami çalışmaları

Bakan Kurum, şehir genelinde yürütülen çalışmalara değinerek Örenli Mahallesi’nde 500 kişilik, İndere’de 2 bin kişilik camiler ile Ulu Cami’de çalışmaların sürdüğünü belirtti. İndere’de 16 bin aileye konut ve iş yeri yapıldığını hatırlatan Kurum, projenin 5 milyon metrekarelik alanıyla ülkenin en büyük şantiyelerinden biri olduğunu söyledi.



Gölbaşı’nda 450 hektarlık alanın imar planlama ve tescil işlemlerinin tamamlandığını belirten Bakan Kurum, yerinde dönüşüm hibe/kredi desteklerinin Ağustos sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.



“43 bin bağımsız bölümde sona geldik”

Bakan Kurum, Adıyaman’da bugüne kadar 36 bin yeni konut ve iş yerinin teslim edildiğini, yıl sonuna kadar hedeflenen 43 bin bağımsız bölümde sona gelindiğini söyledi:



“Eylül ayında Adıyaman merkezde tüm konutlarımızı teslim edeceğiz. Hak sahibi her vatandaşımız yeni yuvasına kavuşacak. Deprem bölgesinde şu ana kadar 250 bin konut teslim ettik. 300 bininci konutumuzu Eylül’de Malatya’da teslim edeceğiz. 2025 sonuna kadar 453 bin sayısına ulaşacağız.”



“Deprem bölgesinin yaraları sarılacak”

Bakan Murat Kurum, konuşmasının devamında deprem bölgesindeki tüm illerin yeniden ayağa kalkacağını, verilen sözlerin yerine getirileceğini vurguladı:



“Tek arzumuz, 11 ilimiz yaralarını tamamen sarsın; her şehrimiz küllerinden yeniden doğsun. Bu hedeflere ulaşacağız. Çünkü bizim yolumuz milletin mutluluğuna giden yoldur, tek gücümüz milletimizin güvenidir, annelerimizin duasıdır.



Arkasında bu güven, yanında bu dualar olan bir kadronun karşısında kimse duramaz. Deprem bölgesine gelmeyen, bir çivi çakmayan, afetzede kardeşimin elini tutmayanlar bu duyguyu bilemez.



Farklı eleştiriler olabilir ancak tablo nettir: Deprem bölgesinin her karışında devlet çalışmış, millet kazanmıştır. Başarısız olmamızı bekleyenler kaybetmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle nasıl bileği bükülmez bir dayanışma gösterdiğini ortaya koymuştur.



Kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece laf ürettiğini milletimiz çok iyi biliyor. Bundan sonra söylenecek her söz israf olacaktır. Milletimiz rahat olsun; yol sonuna kadar açıktır, rotamız dosdoğrudur, kaptanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Biz de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”



Programın devamı

Bakan Kurum, açıklamasının ardından proje alanlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Program, vatandaşlarla sohbet ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak : PHA