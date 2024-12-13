Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başkanlığında Bursa İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ildeki sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin il yöneticilerinden bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaretinde de Bursa Adalet Sarayı'nda duruşma sırasında kişisel husumete bağlı silahlı saldırı yaşandığını anımsatarak açıklamalarda bulundu.

Bursa'da görülen silahlı yaralama davasının duruşmasında ateş açılması sonucu tutuklu yargılanan baba ve oğlu hayatını kaybettiği olayda 2 jandarma personelinin de yaralandığını anımsatan Bakan Memişoğlu, "Jandarmalarımızın durumu ağır. 2 jandarmamıza müdahale yapılıyor. Allah şifalarını versin, yardımcı olsun diyoruz. Elim bir olay. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Adli süreç devam ediyor. Başsavcılığımız ve adliyemiz... Çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah jandarmalarımız hayata tutunurlar. Durumlarının ağır olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Alınan bilgiye göre, Nilüfer'de bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 2023 yılında yaşanan 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, bugün Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyordu.

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı. Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirirken, yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BURSA (İGFA)