Türkiye'nin En Büyük İkinci Şantiyesi: İndere

Depremin ardından Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olarak hayata geçirilen İndere Konut Projesi, yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 5 milyon metrekarelik bir alanda yükseliyor. TOKİ koordinasyonunda Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede 9 bin 500 mühendis, mimar ve işçi görev yapıyor.

İndere'de 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa ediliyor. İnşaatların büyük bölümü tamamlanırken, yaşam da yavaş yavaş başlamış durumda. Bugüne kadar 9 binden fazla ev ve iş yeri afetzedelere teslim edildi.

100 Bin Kişiye Güvenli Yaşam Alanı

Adıyaman'da örnek bir uydu kent olarak planlanan İndere, tamamlandığında yaklaşık 100 bin kişiye güvenli, modern ve konforlu yaşam alanı sunacak. Kent genelinde bugüne kadar 29 bin 783 konut, 1767 iş yeri ve 6 bin 607 köy evi olmak üzere 38 bin 157 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi.

Yıl sonuna kadar ise 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere 43 bin 573 bağımsız bölümün yapımının tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE