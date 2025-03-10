Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde fahiş fiyatla beton satan firmalara tepki göstererek Malatya Valisi Seddar Yavuz'a talimatını verdi: "5 bin TL'ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin!"ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya ziyaretinde depremin ardından yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına yönelik son durumu değerlendirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde koordinasyon toplantısına başkanlık eden Bakan Kurum, deprem bölgesinde betonun metreküpünü 5 bin TL’den satan fırsatçı firmalara da tepki gösterdi.

“KAPATIP, MÜHÜRLEYİN…”

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre toplantıda konuyla ilgili belediye başkanlarının açıklamalarını dinleyen Bakan Kurum, “5 bin TL’ye beton mu olur?" diyerek tepkisini sert bir şekilde gösterdi.

"Betonu bu fiyata vereceklerse biz de çelik yaparız. Bunu çözün" diyen Bakan Kurum, "Normal bin 800 TL’ye beton döken var. Hadi 2 bin 200 olsun normal. 2 bin 500 TL’ye de uzak yere gitsin. Ama 5 bin TL olamaz. 5 bin TL olursa biz de çeliğe döneriz 1 metreküp beton dökemez. Ben 3 bin TL’nin üzerine beton parası ödemem orada. 3 binini geçmeyecek şekilde çözdünüz çözdünüz, çözmedin ben çeliğe dönerim” diye konuştu.

“Gidecek depremde fırsatçılık yapacak, böyle bir şey yok” diyen Bakan Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz’a da, “Eğer öyle 5 bin TL’ye beton döküyorlarsa kapatın gitsin. Bu işi 1 hafta içinde halledelim” talimatını verdi.

https://youtu.be/x_11B_n86qI