Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman’da Sahra hastaneleri ve Çadır Kentleri ziyareti sonrasında, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca, Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin hastanelerden eczanelere kadar düzenli şekilde devam ettiğini söyledi.

Rutin hizmetlerin aksamadığını kaydeden Bakan Koca, faaliyetini sürdüren kurumların yanında 6 sahra hastanesinin bölgedeki varlığına dikkati çekerek, "Sahra Hastanelerimiz, sağlık hizmeti eksikliğini hissettirmeyecek donanıma, kapsama sahiptir" dedi.

Bakan Koca, Adıyaman'daki sahra hastanelerinde bugüne kadar 11 doğum gerçekleştiğini belirterek, afet bölgesinde halen 19 bin 109'u hekim, 67 bin 512'si sağlık personeli ve 36 bin 901'i diğer personel olmak üzere 123 bin 522 kişiyle hizmet verdiklerini kaydetti.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1628720495108702210

Bu arada Bakan Koca, 448 sağlık çalışanının depremde hayatını kaybettiğini, 528 sağlık çalışanını ise yaralandığını duyurdu.