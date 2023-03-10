Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 12 bin 700 atamaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Depremin etkilediği Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa için diğer 71 ilden, isteğe bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacağını açıklayan Bakan Koca paylaşımında, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği çerçevesindeki İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değişikliği Kurası için başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapıldığı ve son günün 15 Mart olduğunu duyurdu.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1634215469564526594

Yerleştirmelerin 30 Mart'ta noter huzurunda yapılacağını ve yerleştirmede öncelik, sırasıyla, hizmet puanı ve hizmet süresi daha yüksek personelde olacağını açıklayan Bakan Koca, hizmet puanı ve hizmet süresi aynı olanlar arasında tercih kurayla belirleneceğini kaydetti.

İsteğe bağlı atamalardan 1.881’i uzman hekim, 249’u hekim, 146’sı uzman diş hekimi, 232’si diş hekimi, 81’i eczacı, 4.255’i hemşire, 1.302’si ebe, 4.024’ü sağlık memuru ve teknikeri, 530’u diğer gruplardaki sağlık personeli ataması olduğu belirtildi.