Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ın 5 ilçesinde bugün eğitime yeniden başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Beşpınar Eğitim Kampüsündeki öğrencilerle bir araya geldi.

Beşpınar Eğitim Kampüsü alanında YGS ve YGS sınavlarına hazırlanan 1200 öğrenci de bugün eğitim görmeye başladı. Çadır sınıflarda sınavlara hazırlanan öğrencileri ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük afetlerinden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin izlerini silmek için yoğun mücadele verildiğini söyledi.

Bugün Adıyaman'ın da aralarında olduğu bazı kentlerde eğitimin yeniden başladığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bizler şehir merkezinde Beşpınar Eğitim Kampüsü'nü inşa ettik. Çok değerli ekip arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız çok yoğun bir mücadele vererek çadırları kurarak bir eğitim kampüsü oluşturdu. Bugün itibariyle 1200 öğrencimizi burada eğitime başlattık. Burada hem YGS hem LGS sınavlarına hazırlanacaklar. Bu kadar sıkıntılı günlerden sonra artık normal hayata dönüş için bunlar önemli çabalar. Öğrencilerimiz hem eğitimlerine tekrar geri dönmüş oluyorlar hem de sosyal hayata katılmış oluyorlar" diye konuştu.

Deprem felaketinin izlerinin silinmesi adına da yoğun şekilde çalışıldığını anlatan Karaismailoğlu, " Tabi bunun yanında Adıyaman genelinde 11 ilimizde çalışmalarımız artarak devam ediyor. Tabi her gecen gün bir önceki günden daha iyi durumdayız. Bugüne geldiğimiz kalıcı konutların inşası başladı artık. Bugünde sayın cumhurbaşkanımız Adıyaman'da burada da kalıcı konutların temelini atacağız. Bir taraftan hem konteyner kentler çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Her gün çadırlardan konteyner kentlerde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Her gün transferlerimiz devam ediyor. Bugün yine 250 civarında kampüsü açıp vatandaşlarımızı oralara yerleştiriyoruz. Diğer yine alanlarda da yapım çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çok daha hızlı bir şekilde çadırlardan bu kentlere transferler gerçekleştireceğiz. Bu sıkıntılı günler sonrasında vatandaşlarımıza biraz olsun rahat bir nefes aldıracağız inşallah. Tabi şehirdeki imar çalışmalarımızda bir taraftan devam ediyor. Şehirdeki ticari hareketlilikte hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir taraftan geçici çarşılar kuruyoruz şehir merkezinde bazıları faaliyete geçti bazıların yapım çalışmaları devam ediyor. Yani kısa sürede burası normal hayatın akışına dönecek inşallah. Tabi zor bir süreç zor günler. Dünyanın en büyük afetiyle bir taraftan mücadele ediyorsunuz. Yani 110 bin kara büyüklüğüne yani Yunanistan büyüklüğünde alanda dünyanın en şiddetli depremiyle sarsıldık. Ve onun sonucunda bu kadar kısa sürede bu kadar planlamayla, bukadar alt yapıyı yeniden inşa edip vatandaşlarımızı geçici barınma alanlarına almamız kalıcı konutların temelini hızlıca atışı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettirmek tabi ki çok önemli bu da tabi Türkiye gibi güçlü hedefleri olan Türkiye'ye yakışan çalışmalar bunlar. Bizlerde bütün bakan arkadaşlarımızla birlikte bölgelerimizde vatandaşlarımızla birlikteyiz onların derdiyle dertleniyoruz onların ihtiyaçlarını yerinde anında tespit ediyoruz anında gideriyoruz." dedi.



