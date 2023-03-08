Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Malatya’da incelemelerde bulundu. Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, “6 Şubat'ta iki büyük deprem nedeniyle dünyada eşi benzeri olmayan bir felaket ile karşı karşıya kaldık. Kahramanmaraş merkezli depremlerden, Malatya’mızın da aralarında olduğu 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız doğrudan etkilendi. Tüm milletimiz kederlidir ve yastadır. Acımız büyük ama bu günleri hep birlikte aşacağız. 110 bin kilometrekarelik alanı etkileyen afetin büyüklüğü, artçı depremler ve çetin kış şartları ilk anlarda zorluklarla karşılaştırdı” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar en büyüğü 6,6 olmak üzere 13 binin üstünde artçı deprem meydana geldiğini aktaran Karaismailoğlu, dün de Kayseri’de hissedilebilir büyüklükte 3 sarsıntı daha yaşandığını anımsattı. Karaismailoğlu, “Biz en zorlu koşullarda birbirine kenetlenmeyi bilen bir milletiz” diyerek, devlet ve millet omuz omuza vermeyi bildiklerini kaydetti. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “İlk andan itibaren önce enkaz altından canlarımızı kurtarmak, sonra da yaraları sarmak için zamanla yarıştık. AFAD Başkanlığı’nda, bütün birimlerimizle 7/24, her unvanda, her kademedeki personelimiz görev yaptı ve yapıyor. Afetin şehirlerimizdeki izleri silinene kadarda, milletimizin eksikleri, sorunları giderilene kadar da böyle olmaya devam edecek. 6 Şubat sabahından itibaren bütün çalışma arkadaşlarımızla afet sahasındayız, depremzedelerimizin yanındayız. Her şeye göğüs gererek milletimizi yalnız bırakmıyoruz” şeklinde konuştu.

"Bölgemizi Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmaya karar verdik"

Acil Eylem Planı’nı işlettiklerini, binaların yüzde 99’unun taramasını tamamladıklarının altını çizen Karaismailoğlu, yıkım ve enkaz kaldırma işlerine de hızla devam ettiklerini söyledi. Şuan için en öncelikli amacın konteyner kentleri yaygınlaştırarak, kalıcı konutlar yapılana kadar afetzedelere daha düzenli bir hayat sunmak olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Deprem bölgesindeki konteyner kentlerin altyapısını hızla tamamlamak için de arkadaşlarımız aralıksız çalışıyorlar. Bu bölge, bu güzel şehirlerimiz, Malatya’mız her zaman afet bölgesi olarak kalmayacak. Üretimiyle, ticaretiyle ve kültürüyle anılmaya devam edecek. Biz de bölgemizi yeniden ayağa kaldırana kadar yorulmayacağız. Çocuklarımızın, analarımızın, büyüklerimizin yüzü yeniden gülene kadar durmayacağız. İlk gün nasıl buradaysak, her zaman kardeşlerimizin yanında olacağız. Her zerresinde ecdadımızın izi olan bu güzel şehirlerimizi yeniden aslına uygun bir şeklide inşa ederken, çok daha sağlam yaşam konutları, ticarethaneler ve dükkânlar inşa ederek, geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir bölgeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber edecek, bölgemizi Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmaya karar verdik.”

"394 yolcu trenimizle 100 binin üzerinde yolcu taşıdık"

Bakanlığın ana hizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının depremin ilk gününden itibaren üstlendiği kritik çalışmaları yerine getirdiğini belirten Karaismailoğlu, “Depremlerden 1275 kilometre demiryolu hattımız etkilenmişti. 1182 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Toplam 93 kilometrelik demiryolu hattının yeniden açılması için faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu trenimizle 100 binin üzerinde yolcu taşıdık. 64 yük trenimiz 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Malatya Garı da dahil olmak üzere; istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhanelerde, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin vatandaşımızın konaklamasını sağladık. Halen barınma hizmeti veriyoruz. Malatya’da da 21 yolcu vagonu afetzedelerimizin konaklaması için tahsis edildi. Gaziantep’teki Gaziray şantiyesinde, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren Projesi kapsamında yer alan Nurdağı şantiyesinde, Toprakkale şantiyesinde vatandaşlarımız için konaklama imkanı sağlamaya devam ediyoruz. Ayrıca; sosyal tesislerimizde barınma için tahsis edildi. Malatya’dan hareket eden 108 tren ile binlerce vatandaşımızı taşıdık. Depremlerde Malatya’da Bakanlık personelimizden ve kıymetli ailelerinden kaybettiklerimiz oldu. Hepsine Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum. Malatya-Çetinkaya, Malatya-Yolçatı hat kesimlerinde gerekli kontroller yapılarak tren trafiğine açıldı. Malatya il sınırından geçen Malatya-Doğanşehir arası acil kullanımlar için açıldı” diye konuştu.

Devletimiz topyekûn seferber olmuş durumdadır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Bütün demiryolcu personeli gibi karayolcu arkadaşlarımızla beraber bütün arkadaşlarımız sahadadır. Hayatı normalleştirmek için canla başla çalışıyorlar. Tıpkı Demiryollarımızda olduğu gibi; tüm bakanlıklardaki arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Devletimiz topyekûn seferber olmuş durumdadır. Yasımız ve azmimiz birbirine karıştı. Göz yaşımız ve alın terimiz birlikte aktı. Elbette bu felaketi unutmayacağız ama umutları yeniden yeşertecek ve bu acı günleri bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömeceğiz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz” dedi.

"Bölgeyi eskisinden de güçlü ve gelişmiş bir altyapıyla ayağa kaldıracağız"

Bu çalışmaların azimle süreceğinin altını çizen Karaismailoğlu, bölgeyi eskisinden de güçlü ve gelişmiş bir altyapıyla, ayağa kaldıracaklarına işaret etti. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Bilim insanlarımızla, uzmanlarımızla, STK’larımızla, muhtarlarımızla, kanaat önderlerimizle omuz omuzayız. Hep birlikte dirençli ve dayanıklı şehirlerimizi yeniden inşa edecek; sürdürülebilir ve yaşanabilir bir bölgeyi hayata geçireceğiz. Bundan sonra her geçen gün daha iyi olacak. Yüzyılın en büyük felaketini; yüzyılın en büyük dayanışması ile aşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.



Kaynak : PHA