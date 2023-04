Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'daki İpekli 3-Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent Alanında incelemelerde bulundu.

Burada açıklama yapan Karaismailoğlu, tüm devlet kurumlarının depremin yaralarını sarmak için canla başla çalıştığını söyledi.

Bir yandan da hızlıca herkesi konteyner ve prefabrik kentlere taşımak ve kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, su, elektrik, kanalizasyon, internet gibi tüm altyapısıyla vatandaşları rahat ettirecek konteyner ve prefabrik kentleri yaygınlaştırdıklarını anlattı.

Bakan Karaismailoğlu,''Bu sene buruk bir Ramazan geçiriyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen tüm şehirlerimize ve sizlere bir kez daha geçmiş olsun diyor, Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin ilk gününden itibaren buradayız ve her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve açılan yaraları sarıyoruz. Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması için çalışırken diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere hafta başında Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimizin kalıcı yuvaları olacak konutların temelini attık. Bir yandan da hızlıca herkesi konteyner ve prefabrik kentlere taşımak ve kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda daha düzenli bir hayat sunmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Su, elektrik, kanalizasyon, internet gibi tüm altyapısıyla vatandaşlarımızı rahat ettirecek konteyner ve prefabrik kentleri yaygınlaştırıyoruz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde konteyner ve prefabrik kent kurma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Depremden etkilenen tüm illerimizi yeniden bayındır kılmak ve ihya etmek için ilk andan itibaren gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Felaketin yaralarını hızla sardığımız bu günlerde, aynı zamanda umut dolu, aydınlık yarınların da temellerini atıyoruz''dedi.

"700 aile barınıyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgenin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Adıyamanlılara layık bir şehir inşa edeceklerini dile getirerek, deprem felaketinin vurduğu illerde yaşamı tekrar ihya ederken, bölgeyi kısa sürede Türkiye’nin parlayan yıldızı haline getireceklerini vurgıladı.

Adıyaman Merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde 1700 aile ve yaklaşık 7 binin üzerinde vatandaşın barındığını kurulum çalışmalarının da bütün hızıyla devam ettiğini ifade ederek, şöyle dedi:

''Adıyaman Merkez ve ilçelerindeki konteyner ve prefabrik evlerde bin 700 ailemizle yaklaşık 7 binin üzerinde Adıyamanlı kardeşimiz barınıyor. Kurulum çalışmaları da bütün hızıyla devam ediyor. Gördüğünüz üzere şu an sizlerle bir araya geldiğimiz İpekli 3-Otogar Konteyner ve Prefabrik Kent Alanı da asfalt zemini ve yollarıyla, su-elektrik ve kanalizasyon altyapısıyla bu kentlerin en güzel örneklerinden biri oldu. Ve artık Adıyamanlı depremzedelerimizin geçici yuvası olmaya başladı. Bu kent alanımızda hem konteyner hem de prefabrik yapı olmak üzere iki kesim bulunuyor. Bu sayılar elbette gün geçtikçe daha da artacak, hayatın normal akışına çok daha hızlı bir şekilde dönmeye başladığına şahit olacağız. Bölgemizin kültürel özelliklerini taşıyan yapıları ve sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla Adıyamanlılara layık bir şehir inşa edeceğiz. Deprem felaketinin vurduğu illerimizde yaşamı tekrar ihya ederken, bölgeyi kısa sürede Türkiye’nin parlayan yıldızı hâline getireceğiz. AFAD personellerimiz, Bakanlıktaki arkadaşlarımız, Kızılay’ımız, valiliklerimiz, jandarma emniyet Karayolları silahlı kuvvetler bizler daha doğrusu hep birlikte canla başla çalışıyoruz. Umutları yeniden yeşerterek yaşadığımız bu acı günleri birlikte tarihe gömeceğiz. Kardeşlik, birlik ve dayanışma bizim özümüzde var. Bu üç değerimiz, bizim depremden etkilenen şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadaki asıl çimentomuz olacak."



Kaynak : PHA