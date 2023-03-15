Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur nedeniyle Tut ilçesinde bahçeye yerleştirilen konteynerin aşan derenin akıntısına kapılmasıyla 1 kişinin öldüğü 3 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede incelemek üzere gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

160 kişilik ekiple 25 kilometrelik alanda arama faaliyetlerinin devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar 6 şubat depreminden bu yana Adıyaman'dayız depremin olağan üstü büyük depremin izlerini kaldırmak için yoğun bir mücadele verirken dün akşam saatlerinden itibaren Adıyaman ve diğer komşu şehirlerimizde de yoğun bir yağış almaya başladı. Tabi bu gece şiddetini arttırarak devam etti. Maalesef bizde tedbirlerimizi almıştık ama yağmurun bu kadar büyük şiddeti ver kuvveti nedeniyle özellikle Adıyaman'ın Tut ilçesinde maalesef bir vefatımız var, 3 tanede kaybımız var maalesef Adıyaman'da da etkilenen çadırlarda arkadaşlarımız yoğun çaba gösteriyorlar. Oradaki vatandaşları hem yurtlara hem okullara almak için seferber oldular ve bir çoğunu tahliye ettik. Şuan Tut'tayız Tut'ta dün geceden itibaren büyük bir yağmur şiddetiyle maalesef büyük hasarlar oluştu şuanda kayıplarımızla ilgili 160 kişilik ekibimiz 25 kilometre uzunluğundaki bir alanda arama faaliyetlerine devam ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda netice alabilmek için bizlerde buradayız. Bunun yanında diğer DSİ olsun karayolları ekiplerimiz olsun, jandarmamız, bütün emniyet personelimiz bütün gücüyle bölgede herhan gibi olan dışı duruma mahal vermemek için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Amacımız kayıpların bir an önce bulunması 160 çalışma arkadaşımız şuan arazide arama çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bizlerde onların yanındayız. Bütün vatandaşlarımızın eksikleri ihtiyaçları ve bunların tedariki eksiklerini gidermek için bizlerde buradayız depremle ilgili faaliyetlerimiz zaten yoğun bir şekilde devam ederken bir taraftan şimdi ise selle ilgili olan sıkıntıları ortadan kaldırmak içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bütün gücümüzle devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte bütün afet bölgesinde çalışmaya devam ediyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra bölgede incelemede bulundu.



Kaynak : PHA