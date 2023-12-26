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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti bu hafta içinde açıklamayı arzu ettiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, toplantının ne zaman yapılacağı sorusuna, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. İnşallah bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusuna ise "Bir rakam yok, komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok; çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz 3 taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip, açıklayacağız" cevabını verdi.

Öte uyandan çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye ödemesine ilişkin de açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak da çalışmalarımızı hazırladık, Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz, ödemeleri gerçekleştireceğiz" diye konuştu.