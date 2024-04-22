TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ın anlam ve önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin emeğiyle büyüdüğünü ve bu büyümenin temelinde işçilerin alın teri olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, "1 Mayıs'ın Türkiye için özel bir gün olduğunu, bu günün işçilerin haklarını ve emeğini simgelediğini" ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin, işçi ve emekçilerin haklarını her zaman koruduğunu vurguladı. Ancak, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kitlesel biçimde kutlanmasına izin vermeme konusundaki kararlılığını da dile getirdi.

Bakan Işıkhan, geçmişte Taksim Meydanı'nda yaşanan acı olaylara ve kaybedilen canlara atıfta bulunarak, "Taksim Meydanı, işçi ve emekçilerimizin alın teriyle doludur ve bu meydan onların hakkıdır. Ancak, bu alanda yaşanan acı olaylar, kitlesel kutlama inadıyla 1 Mayıs'ın asıl ruhunu zedeliyor" şeklinde konuştu. Bu nedenle, Taksim Meydanı'nda sınırlı katılımlı anmaların gerçekleştirileceğini ve diğer meydanlarda ise bayram havasında kutlamaların yapılacağını belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, 1 Mayıs programını bu yıl Bursa'da düzenleyeceklerini ve ana gündemlerinin vergi konusu olacağını ifade etti. Atalay, vergi sisteminin adil olması gerektiğini ve işçilerin aldığı ücretin vergi kesintileri nedeniyle azalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, bu konuda düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Işıkhan ziyaret sonrası sosyal medya hesabından ise şu açıklamayı yaptı:

“TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek 29-30 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz 13. Çalışma Meclisi’ne dair görüşmemizi gerçekleştirdik.

Çalışma hayatı üzerine en geniş kapsamlı istişare yapılarından birisi olan ve beş yıllık aranın ardından toplayacağımız Meclisimiz’in bu dönemki gündemini; “Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği” olarak belirledik.

Program boyunca; sosyal diyalog ve uzlaşı kültürü içerisinde ilgili bakanlıklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, işçi, işveren ve kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarımız, akademisyenlerimiz, iş dünyamız, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla çeşitli panelleri hayata geçireceğiz.”

Kaynak : PHA