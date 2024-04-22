Muş ilinde gerçekleştirilen müsabakalarda, 17 il ve 750 sporcunun katılımıyla renkli ve coşkulu bir atmosferde yarışlar yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, halk oyunlarının, geçmiş kültürünü günümüze taşıyan önemli bir branş olduğunu vurgulayarak, bu tür etkinliklerle kaybolmaya yüz tutmuş kültürel mirasların canlandırılmasına katkı sağlandığını belirtti.

Dumlupınar MTAL Halk Oyunları ekibi, geleneksel düzenlemeli dalda grup üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı. İl Müdürü Fikret Keleş, sporcuları tebrik ederek, elde ettikleri başarıdan dolayı gururlandıklarını ifade etti.

Sergiledikleri performansla izleyenlerden büyük alkış alan halk oyunları ekibi, 11-12 Mayıs tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirilecek olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. İl Müdürü Keleş, sporcuları ve antrenörleri başarılarının devamını dileyerek tebrik etti.

Kaynak : PHA