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Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceklerini de belirtti.

Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaklarını ifade eden Işıkhan, sosyal güvenlik mevzuatını yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceklerini, prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerini etkinleştireceklerini söyledi.

Bakan Vedat Işıkhan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

'Mesleki Eğitim ile Gençlerin İstihdamı' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

'Mesleki Eğitim ile Gençlerin İstihdamı' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

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