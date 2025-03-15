"PKK, Ömrünü Tamamladı, Feshetmekten Başka Çaresi Yok"

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Güler, terörle mücadelede gelinen kritik aşamaya dikkat çekerek, PKK'nın artık herhangi bir çıkış yolu kalmadığını belirtti:

"Bugün geldiğimiz noktada; Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak, terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları -nerede olduklarından bağımsız olarak- bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir."

Bakan Güler, ateşkes gibi metinde yer almayan hususların gündeme getirilmesine izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

"Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir."

"Sürecin Suistimal Edilmesine İzin Verilmeyecek"

Terör örgütünün tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Güler, Türkiye'nin güvenliği için yürütülen mücadelede herhangi bir taviz verilmeyeceğini belirtti:

"Nihai hedefimiz; 85 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüzden sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır. Devletimizin engin tecrübesi ve basiretine hepiniz güvenin ve müsterih olun."

"Türkiye, Güvenlik Mimarisi İçinde Etkin Bir Rol Oynuyor"

Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel ve küresel güvenlik konularındaki etkisine de değinen Bakan Güler, Türkiye'nin uluslararası krizleri çözme noktasında büyük bir deneyime sahip olduğunu söyledi.

"Ülkemiz, bölgesel krizleri çözmede büyük bir deneyime sahiptir. Öyle ki Ukrayna’daki savaştan Kafkasya’daki istikrarsızlığa, Afrika’daki anlaşmazlıklardan Libya İç Savaşı’nın çözümüne kadar üstlendiğimiz yapıcı inisiyatifler ve çatışmaları önleme çabası, Türkiye’nin dünya barış ve istikrarına katkıda bulunma kabiliyetini açıkça ortaya koymuştur. Ülkemizin etki ve ilgi alanının böylesine genişlemesinde ve çok önemli misyonlar üstlenmesinde elbette Türk Silahlı Kuvvetlerimizin büyük payı vardır."

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelede, uluslararası güvenlik operasyonlarında ve geniş çaplı tatbikatlarda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

"Kahraman ordumuz, hudutlarımızda ve terör örgütleriyle mücadelede, denizlerimizde ve semalarımızda, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın sağlanmasında, ayrıca geniş çaplı tatbikatların icrasında tüm vazifeleri layıkıyla yerine getirmekte, büyük başarılar elde etmektedir."

"Türkiye, Terörle Mücadelede Büyük Bedeller Ödedi"

Bakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelede ağır bedeller ödediğini ve bu süreçte hiçbir zaman pes etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Malumunuz olduğu üzere ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını tüketen terör, hepimize büyük acılar yaşattı. Bu süreçte hiçbir zaman yılmadık, asla pes etmedik. Çanakkale’de yedi düvele karşı nasıl kahramanca mücadele verdiysek, arkasında birçok karanlık odağın olduğu terör örgütlerine karşı da aynı kararlılıkla mücadele verdik."

"Nitekim bugün önemli bir süreç yaşanıyorsa ve tarihi bir adım atılacaksa, anlaşmazlıkların çözümü, aldatılmış olanların kazanılması, terörü türlü bahanelerle kendi amaçları doğrultusunda kullananların emellerine bir son verilmesi durumuna gelinmişse bu ağır bir bedel karşılığında olmuştur."

Konuşmasının sonunda şehit ve gazilere olan vefa borcunun altını çizen Güler, Türkiye’nin terörle mücadelesinde kararlı duruşunun devam edeceğini ve sürecin istismar edilmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

"Bu ağır bedelin yükünü üstlenen şehit ve gazilerimiz ile yaşananların en yakın tanığı olan siz şehit ve gazi ailelerimiz de fedakarlığınız, sabrınız ve vakur duruşunuzla milletimizin baş tacı oldunuz. Acılarınızı yüreğinizde taşırken bile dimdik ayakta duran sizler, hepimize metanetin ne demek olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Devlet ve millet olarak her zaman yanınızda olmak boynumuzun borcudur."

Kaynak : PHA