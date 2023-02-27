Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.

Sahada olan, çalışmaları inceleyen, depremzedeleri ziyaret eden ve eksiklerin giderilmesi için çalışan Başkan Ekrem Yüce, konteyner kentlerin süratle tamamlanması için süreci yerinde takip ediyor. Önce Adıyaman ve sonra İskenderun'da başlayan konteyner kent kurulumu önemli bir aşamaya ulaştı.

TOPLAM 650 KONTEYNER

Adıyaman Altınşehir'de 400 ve Hatay İskenderun'da 250 konteyner kentin altyapısı ve çevre düzenlemesinde son noktaya gelindi.

Bir kısmı iş dünyasının katkılarıyla satın alınan konteynerlerin nakliye süreci de başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir'in İskenderun'daki şantiyesini ziyaret etti. Kurulacak geçici yaşam alanlarıyla iglili bilgi alan Bakan Dönmez, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Dönmez, "Sakarya Büyükşehir Belediyemiz tarafından İskenderun'da yapımı devam eden konteyner kentte incelemelerde bulunduk. Devletimiz bütün imkânlarıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücüyle gayret gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Erkem Yüce ise, çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi verdi. Bkan Yüce, Adıyaman ve Hatay'da binlerce vatandaşımızın geçici yaşam merkezi olacak konteyner kentlerin hızla tamamlandığını belirterek, gayretlerinin depremzedelerin bir an önce yaşam alanlarına kavuşması olduğunu söyledi.