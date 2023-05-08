Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün Erzurum'da düzenlediği mitinge yapılan taşlı saldırıya ilişkin "Şu an gözaltında olanlar var" dedi.

A Haber'e konuşan Bozdağ, “Olaydan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda. Süreç takip ediliyor. Hukuk işleyecektir, yargı hukuk çerçevesinde kararını verecektir. Şu an gözaltında olanlar var" diye konuştu.

https://twitter.com/adalet_bakanlik/status/1655494856049938433

Miting yapılacak alanların belli olduğunu belirten Bozdağ, "Sayın İmamoğlu’nun bu konuda farklı bir alana çıktığını görüyoruz.... Bu olayların üzücü olduğu gibi sayın İmamoğlu’nun valiyle konuşması da üzücü, üslupta sıkıntı var. Devletin valilerine üstten bakan, onları aşağılayan bir biçimde davranmayı doğru görmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa bu da aynı derecede yanlıştır” diye konuştu.