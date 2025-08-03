Gazi Akıncı: ‘Su sağlıktır, su hayattır ve su Bafra’dır’



Yeni ürün tanıtımında konuşan Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı, içme suyunun sağlık açısından en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu belirterek, “Su sağlıktır, su hayattır ve esprili bir şekilde söylüyorum, su Bafra’dır” dedi. Akıncı, tüketiciye sundukları suyun yüksek pH oranına ve zengin mineral yapısına sahip olduğunu vurguladı.



Alkali suyun faydaları: Bağışıklık ve böbrek sağlığına destek



Gazi Akıncı, suyun kalitesini belirleyen en önemli iki faktörün pH oranı ve mineral zenginliği olduğunu belirterek şunları söyledi:



“pH oranı yüksek olan sular, Alkali Su olarak tanımlanır. Bu sular vücudun pH dengesini korur, bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi kolaylaştırır, antioksidan özellikleriyle yaşlanmayı geciktirir ve böbrek sağlığına önemli katkılar sağlar.”



Mineralli su: Kemik ve kalp sağlığına katkı



Mineralli suyun da insan vücudu için hayati önemde olduğuna işaret eden Akıncı, yüksek mineral içeriğinin kemik sağlığını desteklediğini, kalp ve damar sistemine katkı sunduğunu, sindirimi kolaylaştırdığını ve kilo yönetimine yardımcı olduğunu belirtti. Akıncı, “Her bir yudumda hem sağlığı hem doğayı desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.



‘Kaynakları israf etmeyelim’ çağrısı



Sözlerinin sonunda su tasarrufuna da değinen Gazi Akıncı, içme suyu, kullanma suyu ve tarımsal sulama alanlarında bilinçli tüketim çağrısı yaptı. “Bir şişe suyu yarıya kadar içip kalanını çöpe atmayalım. Tarımda ise salma sulama yerine damlama sulama tekniklerini tercih edelim” diyen Akıncı, suyun gelecekte daha da kıymetli hale geleceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Gün gelir bir damla suya muhtaç olabiliriz. O yüzden bugünden tedbirlerimizi almalı, kaynaklarımızı korumalıyız. Bu, sadece devletin veya işletmelerin değil, her bireyin sorumluluğudur.”



Bafra Gıda’nın yeni içme suyu ürünü, hem sağlıklı yaşam arayışındaki tüketiciler hem de yerli üretime destek vermek isteyen kesimler tarafından ilgi görmesi bekleniyor. Firma, önümüzdeki süreçte farklı alanlarda da doğal ve sağlıklı ürünlerle pazarda daha fazla yer almayı hedefliyor.

Kaynak : PHA