Bölgesel istişareler kapsamlı şekilde sürdü



AK Parti’li Alkayış'ın yoğun saha programı Muş’ta başladı. İl Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıların ardından Bingöl, Tunceli, Elazığ (Merkez İlçe) ve Malatya’da danışma meclisi toplantılarına katılım sağlandı. Bitlis’te il yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrasında Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz’da ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelindi. Program kapsamında Hakkâri Gençlik Kolları Başkanının düğün merasimine de katılan Alkayış, ardından Hakkâri ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle toplantılar yaptı. Saha programlarının son durağı ise Van oldu. Van İl Yönetimi ile gerçekleştirilen toplantıyla saha çalışmaları tamamlandı.



Alkayış: 'Ortak akılla yeni yol haritaları oluşturduk'



Ziyaretler sonrası bir değerlendirmede bulunan Milletvekili Mustafa Alkayış, istişare ortamlarının hem teşkilatlar hem de genel merkez açısından çok verimli geçtiğini belirtti. Alkayış, “Her bir teşkilat mensubumuzun tecrübesi, sahadaki gözlemleri ve samimi katkıları bizim için çok kıymetli. Bu toplantılarda sadece bilgi paylaşmadık; ortak akılla yeni yol haritalarını da birlikte oluşturduk. İl başkanlarımızdan gençlik kollarımıza kadar tüm kadrolarımızın gösterdiği duyarlılık ve birlik duygusu, AK davamızın en güçlü yönüdür” ifadelerini kullandı.



'Bölge artık terörle değil, kalkınma ve huzurla anılmak istiyor'



Milletvekili Alkayış, saha programları kapsamında vatandaşlarla da birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Bölge halkının devletle olan güven bağının güçlendiğini vurgulayan Alkayış, “Bu bölge artık terörle değil; kalkınmayla, hizmetle, huzurla anılmak istiyor. Vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve kararlı güvenlik politikaları sayesinde bölgeye hâkim olan huzur ortamından duyulan memnuniyeti çok net gördük. İnsanımız devletine güven duyuyor, istikrara sarılıyor” dedi.



'Genel Merkez’e iletilmek üzere raporlar hazırlandı'



Toplantılarda dile getirilen tüm taleplerin ve çözüm önerilerinin kayıt altına alındığını ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’na iletilmek üzere raporlandığını aktaran Alkayış, “Ortaya çıkan bu karşılıklı güven iklimi, hem siyasal hem sosyal anlamda Türkiye’nin geleceğine dair umutları artırıyor. Teşkilatlarımızla olan bu güçlü iletişim, halkımızla kurduğumuz gönül köprülerini daha da sağlamlaştırıyor” şeklinde konuştu.



AK Parti teşkilatlarında sahaya dayalı siyaset vurgusu



AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana sahaya dayalı siyaset anlayışını temel aldığını belirten Alkayış, özellikle yerel düzeyde halkın nabzını tutan teşkilat yapısının, siyasi istikrarın ve hizmet politikalarının başarısındaki kilit rolüne dikkat çekti. “Bu ziyaretler, teşkilatlarımızla bağımızı güçlendirmenin yanı sıra, bölge halkıyla olan bağımızı da yeniden pekiştiriyor. Amacımız, sadece seçimden seçime değil, her zaman halkımızın yanında olmak” dedi.

Kaynak : PHA