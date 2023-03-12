Kahta’daki badem üreticilerinden çiftçi Emre Vural, depremden çok etkilenen il olan Adıyaman’da, il dışındaki tüccarların, badem üreticilerinin deprem bölgesinde olmasına rağmen yine de çok düşük rakamlarla bunu fırsata çevirmek istediklerini söyledi.

Çiftçi Vural, Kahta’daki badem üreticilerinin, depremden sonra 1 ay geçmesine rağmen faaliyete geçmeyen Kahta Tarım Kredi Birlik A.Ş’nin, bademlerini satmak zorunda kalan çiftçilerin il dışındaki tüccarlara nasıl mahkum olduklarını ve nasıl zarar ettiklerini dile getirdi.

İl dışındaki tüccarlara bademini satmamak için çaresiz bir şekilde beklediğini belirten çiftçi Emre Vural, “Geçtiğimiz hafta Tarım Kredi Birlik A.Ş kapalı olduğu için elimdeki 15 ton bademi satmak için İstanbul’daki firmalarla görüştüm. Deprem bölgesinde olduğumuzu konuştuk. Yaptığımız görüşme sonunda beni Mersin’deki bir firmaya, Mersin’deki firma Konya’daki bir firmaya oradan başka bir iş adamına yönlendirildim. Telefonla görüştüğüm işadamı, elimdeki kalibresi yüksek en iyi bademi, çok cüzi bir rakam söyleyerek alabileceğini söyledi. Ben de bunun vicdansızlık olduğunu söyledim. El insaf dedim. Çaresiz bir şekilde Tarım Kredi Birlik A.Ş’nin açılmasını bekledim. Elimdeki 15 ton bademi istediğim fiyata olmasa da il dışındaki vampirlerin istediği fiyattan biraz yüksek verdim.

Tarım Kredi Kooperatifi neden bu kadar geç açıldı. Acaba bu dışarıdaki vampirler ilçemizdeki Tarım Kredi Birliği’nin kapatılması için çaba mı sarf ediyor? Deprem bölgesindeyiz ve çiftçinin en zor gününde bu kurum neden bu kadar ağır ve geç davranır anlamış değilim. Zaten üretici, bademdeki ithalat vergisinin yüzde 2'ye düşürülmesiyle çok zor duruma düştü. Bir de bu kurumların böyle davranması bizi gerçekten üzüyor.

Buradan tüm siyasilere çağrımızdır. Tüm badem üreticilerinin feryatlarına sessiz kalmayıp, desteklerinizi esirgemeyin. Aksi takdirde Kahta’mızın yıllardır emek vererek güzel bir yere getirdiği bademi, gelecek kuşaklara geçmişte yaşanan bir masal gibi anlatmak zorunda kalacağımızı unutmayalım. Gelin el birliği ile badem ürecilerimizin yanında duralım. Zaten depremde olabilecek tüm acıları yaşayan ilimize ve ilçemize daha fazla acıları reva görmeyin. El birliği ile tekrar ayağa kalkalım” dedi.



Kaynak : PHA