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Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü GAP Bölge Kalkınma Ajansınca desteklenen proje kapsamında 10 ziraat mühendisine 10'ar dönümden toplam 100 dönüm badem bahçesi kurulumu gerçekleştirildi.

Projenin amacı modern bahçeler kurularak en son teknikler ile bahçe yönetimini sağlamak, çevre üreticilere model üretmek, çevre dostu mücadele tekniklerini yaygınlaştırmak, yabancı otlar ile mücadele de örnek uygulamaları görünür hale getirmek ve birim alandan maksimum verim alınması hedefleniyor.

2024 yılı haziran ayında sona erecek olup toplam bütçesi 1.305.429 TL ile projenin yüzde 70’i hibe GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yüzde 20'si bakanlık Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve yüzde 10’u üretici tarafından karşılandığı belirtildi.

Dağıtımla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulunan Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Ela Tohumcu, "Projemiz 2022 yılında başladı ve buradaki amacımız ise bugüne kadar badem üreticilerimiz farklı teknikler kullanarak kendi bildikleri usullerle badem bahçeleri tesisleri kurmuşlardı. ve bu tesisleri kuran herkesin tek bir şikayeti vardı, birim alanından istedikleri geliri elde edemiyorlardı. Bizlerde daha iyi verimin alınması için işi bilen ziraat mühendisi, ziraat teknikeri olan arkadaşlarımızdan önder çiftçimiz olabilecek kişileri seçtik. ve bu çerçevede çok büyük alan olmasa da 10'ar dönümlük, toplamda 100 dönümlük badem bahçesi tesisi kurduk. Bugünde bu kurulan badem tesislerimiz için gübre dağıtımı yapıyoruz" dedi.



Kaynak : PHA