Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Sanayi Odası (ASO) işbirliğinde ‘Azerbaycan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Tanıtım Toplantısı’ gerçekleştirildi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Dr. Reşad Mammadov, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Alat Serbest Ekonomik Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Valeh Alasgarov, Büyükelçiliğin Ekonomiden sorumlu diplomatı Ceyhun Halilov, Azerbaycanlı iş insanları ve çok sayıda ASO Üyesi sanayici katıldı.

Programın açılışında konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, 2013’ten bu yana Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracatının 5 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, "Bu yılın ilk dört ayında şimdiden 380 milyon dolara ulaştı. Azerbaycan’ın ülkemize ihracatının artış hızı son beş yılda yüzde 20’yi geçti. Bu büyük bir başarıdır. İhracat artış hızı son beş yılda yüzde 10’u geçti. Bu yılın ilk dört ayında yüksek bir performansla Azerbaycan’a 847,5 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştık. Şu anda Azerbaycan’da 5 bine yakın Türk şirketi kayıtlı. Türkiye’de ise 2 bin 500'den fazla Azerbaycan şirketi faaliyet gösteriyor. Türk şirketleri, Azerbaycan’da hayata geçirilen 17 milyar dolar değerindeki 450’ye yakın projeye katıldı" dedi.

Alat Serbest Ekonomik Bölgesi’nin kendine özgü bir kanunu olduğunu belirten Büyükelçi Mammadov ise, Azerbaycan Gümrük Kanunun bu grubun içinde çalışmadığını belirtti. "Bu yatırımcılar için iyi bir fırsat" diyen Mammadov, "Avrupalı ve Çinli şirketlerin bölgede ciddi yatırımları bulunmaktadır. Burada oluşturulacak fabrikalar, Azerbaycan’a yeni teknoloji getirecek. Azerbaycanlılar orada istihdam edilecek. Ham maddeleri Azerbaycan’dan alıp kullanacaklar hem de Azerbaycan ekonomisine katkı sağlayacak. Ürünlerin yüzde 25’i Azerbaycan’ın iç pazarında satılacak, bu da paranın yurt dışına gitmemesini sağlayacak” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında Alat Serbest Ekonomi Bölgesi Başkanı Valeh Alesgerov bölgenin tanıtımına ilişkin sunum yaptı.