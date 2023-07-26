Geçtiğimiz yıl Manş Denizi'ni geçerek büyük bir başarı elde eden ve en genç kadın yüzücü olarak adını tarihe yazdıran Aysu, şimdi de İrlanda ve İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı geçerek bir kez daha efsane yazmaya hazırlanıyor.

Yüzme dünyasında “7 Oceans”tan biri olarak bilinen Kuzey Kanalı, İngiltere ile Fransa arasındaki ünlü Manş Denizi de dahil olmak üzere yedi benzersiz ve zorlu deniz koşulunda yüzücüleri sınıyor. Ancak, Aysu'nun ve sarsılmaz kararlılığının, bu yeni zorlukla doğrudan yüzleşmesini sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor

Mükemmellik arayışında buzlu sularda saatlerce yüzüyor, haftanın altı günü doğa koşullarına göğüs geriyor ve sıkı bir kuvvet antrenmanı yapan Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden hemen sonra “7 Oceans” kanallarını 5 sene içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.