"Aydınlık Yarınlara Online Kitap Okuma Yarışması"na ilkokul, ortaokul, liseli ve yetişkinler olmak üzere 4 bağımsız kategori olarak yapılacak. 10 Bin kişiye toplam 1 milyon 500 bin değerinde ödül var. Yarışmada geçerli olan kitapları online ücretsiz okuyabilir ya da kitapları Farabi Kırtasiyeden satın alabilirsiniz. Kitap okuma yarışmasıyla ilgili detaylı bilgiyi www.aydinlikyarinlara.com internet siyesine giriş yaparak öğrenilebilineceği belirtildi.

Ayrıca genel olarak verilecek ödüllerin yanında Gölbaşı’nda birinci olanlara Bin TL, ikinci olanlara beş yüz TL ve üçüncü olanlara ise iki yüz elli TL para ödülü verileceği duyuruldu.

