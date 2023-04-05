Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerin, firmalara göre yarı oranda ÖTV ödemesi sağlandığını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Uzun zamandır mücadelesini verdiğimiz, kırmızı çizgimiz olarak kabul ettiğimiz ve çiftçimizin, memleketimizin en önemli tarım ürünlerinden ve gelir kaynaklarından biri olan sarmalık kıyılmış tütünün, yasal zeminde üretimi ve satışının yapılması için bir aşama daha geride bırakıldı. Böylelikle; 12/03/2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile ilimizde başta Çelikhan, Adıyaman Merkez, Kahta ve Sincik ilçeleri olmak üzere tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip tütün çeşitlerinin üretildiği üretim merkezlerinde, en az 250 tütün üreticisinin bir araya gelerek kurduğu Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerine; diğer firmalara uygulanan özel tüketim vergisinin yüzde 50 indirimli (yani yarısının) uygulanmasına yönelik düzenleme getirilmiştir."dedi.

Yasal olarak sarmalık kıyılmış tütün mamulü satışı önündeki engeller kaldırıldığını ifade eden Başkan Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu düzenleme ile Adıyaman ilinde kurulan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatiflerin, firmalara göre yarı oranda ÖTV ödemesi sağlanmış, firmalarla rekabet edebilme imkânı artmış, yasal olarak sarmalık kıyılmış tütün mamulü satışı önündeki engeller kaldırılmıştır.

Böylece Adıyamanlı çiftçilerimizin tütün üretimi, kooperatiflerimizin ise sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretimine devam ederek memleketimize katma değer sağlama ve kalkınma manasında katkıları çok daha anlamlı olacaktır. Emeklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen ve bu düzenlemenin de hazırlanmasında verdiği destekten dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, tütün üreticimize, çiftçimize ve memleketimize hayırlara vesile olmasını temenni ederim."



Kaynak : PHA