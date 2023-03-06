1981 yılında Gaziantep’te doğan Uzm. Dr. Yıldırım, 1998 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi’nden, 2004 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Ocak 2005 ile Mart 2010 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Mecburi hizmet görevini Mayıs 2010 – Aralık 2011 arasında Pazarcık Devlet Hastanesi’nde yapan Uzm. Dr. Yıldırım, 2012 yılından bu yana Gaziantep’te iki farklı özel hastanede görev yaptı.

Uzm. Dr. Yıldırım’ın mesleki ilgi alanları; hipertansiyon, diyabet, kan hastalıkları, sindirim sistemi sorunları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, vitamin ve mineral eksikliğine bağlı hastalıklar, hormonal hastalıklar, solunum sistemi rahatsızlıkları, ateşli hastalıklar, bağışıklık sistemi sorunları ve kas ağrıları ile ilgili sistemik hastalıklardır.

Evli ve üç çocuk babası olan Uzm. Dr. Yıldırım, Şubat 2023 tarihi itibarıyla SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde hizmet vermeye başladı.



Kaynak : PHA